Naima kreeg de verkeerde naam door een fout van de bovenbuurvrouw: "Ik wil mijn naam terug"

De 24-jarige Naima Karoesna hoort eigenlijk Naima Kałużna te heten. Naima groeide als baby op in zorgelijke omstandigheden. Toen haar bovenbuurvrouw Naima daarom als baby overdroeg aan de politie en jeugdzorg, werd Naima's naam verkeerd opgeschreven. Nu wil ze haar eigen achternaam terug én haar voornaam veranderen, maar dat is niet zo makkelijk. "Mijn naam is belangrijk voor mijn identiteit."

"Mijn naam is een deel van mijn identiteit en mijn identiteit is voor mij heel belangrijk", vertelt Naima. Ze staat voor haar ouderlijk huis in de Conradstraat. Waar ze precies woonde, weet ze niet meer. "Het was geloof ik op de eerste verdieping." De buurvrouw woonde als het goed is boven haar. "Het is raar om hier te staan. Hier heeft zich iets afgespeeld wat heel veel invloed heeft gehad op mijn leven, maar waar ik niet bewust bij was."

'Een beter leven'

Naima's moeder kwam in de jaren '90 naar Amsterdam vanuit Polen, samen met haar partner. "Ze was hier een beter leven beloofd", vertelt Naima. Een beter leven werd het alleen niet. "Later is mij verteld dat mijn moeder gedwongen is om in de prostitutie te werken. Mijn moeder was blij om mij te krijgen, maar de situatie was er niet naar." Toen Naima vijf maanden oud was, had haar moeder geen tijd en ruimte om voor haar te zorgen. Haar bovenbuurvrouw paste daarom op. "Zij heeft uiteindelijk de politie gebeld en moest mijn vermoedelijke naam doorgeven."

De Poolse naam 'Kałużna' werd aan de politie doorgegeven als Karoesna en dat werd vervolgens nooit meer aangepast. Ze konden het namelijk ook niet checken; Naima's moeder, die illegaal in Nederland was, vluchtte terug naar Polen toen ze hoorde dat de politie langs was geweest.

Biologische familie

Uiteindelijk is Naima opgegroeid in een pleeggezin, maar ze is later wel nog in contact gekomen met haar biologische familie. Ze heeft vijf halfzusjes die allemaal Kałużna heten. "Ik ben één van hen en ik kan alleen dezelfde achternaam met trots dragen." Op de vraag of ze het niet bijzonder vindt dat ze als enige Karoesna heet, antwoordt ze: "Dat vragen meer mensen, maar voor mij voelt het niet bijzonder. Karoesna betekent niets. Het is een fout die ik aangepast wil hebben."