Paradiso draagt 55-jarig bestaan op aan oprichter Willem de Ridder

Goocheltrucs, opvallende kostuums en het ophalen van oude herinneringen: Paradiso viert haar 55-jarig bestaan met een feest ter ere aan medeoprichter Willem de Ridder. Vrienden, familie en andere nabestaanden kijken terug op 55 jaar Willem in de poptempel.

Willem de Ridder overleed afgelopen december op 83-jarige leeftijd. Eind jaren '60 nam de Ridder het voortouw en kraakte het gebouw aan de Weteringschans met als doel het creëren van een creatieve vrijplaats voor jongeren. Met succes: niet veel later opende Paradiso haar deuren. Een inspiratiebron voor velen, zo omschrijven vrienden en oude bekende Willem hem "Het is echt een historisch figuur, en dit is echt een historisch moment. Ik moest er bij zijn."