Kale en Kokkie over de winst van Ajax: "Jammer dat ze niet hebben doorgedrukt"

Ajax beleefde een zorgeloze middag, want veel tegengas krijgen ze niet van Fortuna Sittard. Ajax won met 4-0 in eigen huis, met een hoofdrol voor Steven Berghuis die twee doelpunten maakte. Of dat nu aan de kwaliteiten van Berghuis lag of aan de matige linksback van Fortuna Sittard, is volgens Kale nog een beetje de vraag.

"Hij was net een kind in de snoepwinkel", lacht Kale. Kokkie is blij met de Ajax-jonkies die gisteren de kans kregen om te schitteren in Ajax 1. "Prachtig om te zien, dat hoort gewoon bij Ajax", vertelt hij.

Afijn, net als Ajax beleefden de twee Ajax-watchers een zorgeloze middag in de bruine kroeg in de Pijp. Er werd gesjoeld en gelachen, maar uiteraard was er ook kritiek. Want ondanks de winst zijn er altijd nog genoeg problemen in Amsterdam, bijvoorbeeld de hoeveelheid miskopen die de bank warm hielden. Dus Kokkie denkt ook dat het niveau van deze wedstrijd dit seizoen het plafond is van Ajax. "Ik denk dat we dit seizoen geen fantastisch Ajax meer gaan zien", vertelt hij.

Volgende week zondag krijgt Ajax in eigen huis FC Emmen op bezoek. Bij die wedstrijd zijn Kale en Kokkie uitgenodigd in een skybox in de Johan Cruijf Arena, dus verwacht mooie beelden volgende week maandag.