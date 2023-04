Stad nl In hoeverre wordt jouw identiteit gevormd door je middelbare school 'keuze'?

Je identiteit; wat is dat eigenlijk en hoe wordt deze gevormd? Is dat je geboorte, door je opvoeding of speelt de middelbare school waarop je hebt gezeten een grote rol? In Amsterdam heb je de school namelijk niet altijd voor het kiezen. Sterker nog, door een lotingssysteem komen tientallen leerlingen op hun laatste schoolkeuzes terecht. Hoe kijken ex-scholieren terug op het feit dat ze niet op hun voorkeursschool zaten? En staan ze nog steeds achter hun gemaakte 'keuzes'?

Hoewel je persoonsvorming nooit zal stoppen, is je middelbare schooltijd een onmisbare periode. Misschien voor jou een tijdje geleden, maar als achtstegroeper word je al vroeg blootgesteld aan het maken van belangrijke keuzes die veel invloed kunnen hebben op je toekomst. ''De middelbare school is dé tijd waar je vrienden maakt en je je echt vormt als persoon, voor mij echt een cruciale periode", vertelt een HVA-student. Toch is de middelbare school waar jij op hebt gezeten niet altijd jou eigen keuze geweest. Dit komt doordat we in Amsterdam en omstreken al een aantal jaar werken met een lotingssysteem waardoor je dus zomaar op een andere school terecht kan komen. Uit cijfers blijkt ook dat het aantal achtstegroepers die op hun eerste keuze terecht komt nog steeds niet boven de 80 procent uitkomt. Dit jaar komt zo'n 22 procent van de leerlingen niet op hun voorkeursschool terecht. Maar hoe erg is dit? Uit onderzoek blijkt dat het uitgeloot worden positieve effecten kan hebben op de wereld visie van kinderen. Kinderen die niet op hun voorkeursschool terecht komen hebben een positievere blik naar andere culturen en religies dan zijzelf hebben.

Uit onderzoek van de gemeente, in samenwerking met meerdere universiteiten, blijkt ook dat kinderen weerbaar genoeg zijn om zich aan te passen en zich open te stellen voor nieuwe omgevingen zodra ze niet op hun voorkeursschool komen. In hoeverre denken studenten die wij nu spreken, een ander persoon te zijn geworden als ze op een andere middelbare school hadden gezeten. ''Zeker weten, ik heb op een christelijke middelbare school gezeten terwijl ik niet christelijk ben. Als ik op een openbare school had gezeten was dat denk ik wel anders geweest, omdat de mensen daar toch anders zijn. ''Geen idee vind ik lastig te zeggen, dat zijn alleen maar what if's'', vertelt een AMFI-student.



Of je middelbare school nou in een dorp of stad ligt, vrienden die wel of niet mee gaan, je religie, ouders die een mening hebben, je schoolniveau: het zijn allemaal factoren die bijdragen aan jouw persoonsvorming. De vraag blijft dan ook, hadden de studenten die wij spreken het anders gedaan als ze hun keuzes opnieuw mochten maken. ''Ik had het niet anders gedaan als ik de keuze opnieuw kreeg, hoe dan ook heeft alles wat ik heb meegemaakt er voor gezorgd dat ik nu ben wie ik ben'', en: ''Ik heb geen spijt van mijn middelbare schoolkeuze. Hoe dan ook maak je vrienden en heb ik daar mijn kring ontmoet.''