Motorrijder overleden na botsing met bestelbus in Ouderkerk aan de Amstel

Bij een botsing tussen een motor en een bestelbus aan het eind van de ochtend op de Burgemeester Stramanweg (N522) in Ouderkerk aan de Amstel is de bestuurder van de motor om het leven gekomen.

Het ongeluk gebeurde rond 11.45 uur ter hoogte van het Amstelbad. Door onbekende oorzaak raakten een auto en een motor daar in botsing, waarna de motorrijder onderuit ging.

Behalve politie en ambulance is ook een traumahelikopter opgeroepen. Dat bleek tevergeefs: aan het begin van de middag werd bekend dat de motorrijder de botsing niet heeft overleefd.

Onderzoek

De bestuurder van de bestelbus is door de politie meegenomen voor verhoor, wat een standaardprocedure is bij zware ongelukken als dit. De weg is afgezet, zodat de politie kan onderzoeken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.