Paddodruppels steeds gebruikelijker bij uitgaanspubliek: "Liever dan alcohol"

Paddo- of truffeldruppels worden steeds populairder in het Amsterdamse uitgaansleven. De psychedelische drug bestaat uit een vloeibare stof waar - als het goed is - psilocybine in zit. Precies weten wat er in zo'n potje zit, doe je niet. De druppels zijn illegaal en de productie is dus niet gereguleerd. Toch horen ze bij verslavingsinstituut Jellinek ook steeds meer mensen over de drugs. "Een uitgaanssetting kan andere risico's met zich meebrengen."

Jordy Kok is fan van paddodruppels. Hij gebruikt het ongeveer twee keer per maand. "Voor mij is het een alternatief voor andere drugs en alcohol. Je krijgt er geen kater van en je wordt minder intens van de druppels." Op de vraag of psychedelica niet juist intens is tijdens het uitgaan, antwoordt hij: "Dat kan wel ja, zeker als je echt staat te stampen in de club met felle lampen in de drukte. Maar je moet het goed doseren."

Van één druppel merk je al effecten. Jordy is een ervaren gebruiker en gebruikt er vaak meer. "Vier druppels is al best veel. Je waarnemingen worden anders, je wordt high, krijgt een tintelend gevoel en je wordt er vrolijker van." De drugs kunnen bij iedereen een ander effect hebben. AT5 heeft met meerdere gebruikers gesproken, van wie sommigen zeggen dat ze er minder sociaal van worden en 'een beetje raar'.

Tom Bart is preventiedeskundige bij Jellinek. Hij vertelt dat mensen vaak truffels of paddo's in een rustige setting nemen, zoals thuis op de bank. Als mensen dezelfde stof nemen in een uitgaanssetting, kunnen daar ook andere risico's bij komen kijken. "De omgeving is anders. Meer lampen, meer mensen, harde muziek... Maar ook heb je waarschijnlijk zelf minder geslapen, je staat te dansen en dus is je energieniveau minder. Dat kan het risico verhogen. De ervaring kan intenser zijn, je kunt eerder overprikkeld raken of angstig worden."

'Angstgevoelens of traumatische ervaringen'

Ook zijn de druppels moeilijker te doseren. "Soms doet een vriend van mij het op mijn hand, zodat ik het kan likken. En dan 'hup', neem ik het, terwijl het misschien wel een druppel teveel kan zijn", vertelt Jordy lachend. "Naïef en gevaarlijk is het wel, klopt. Moet ik ook meer op letten."

"Overdoseren in een setting waar je moeilijk controle kunt houden op je trip kan leiden tot angstgevoelens of traumatische ervaringen", zegt Bart. "Bij een festival of in de club kun je ook je vrienden kwijtraken, dus dat is wel een ding. Zorg dan ook dat je vrienden weten wat je neemt, zodat ze je kunnen begeleiden als je slecht gaat. Of ga naar de eerste hulp. Als je lang wacht, kunnen de angstgevoelens toenemen."

"Als ik moet kiezen tussen druppels of alcohol, kies ik druppels bij een avond uit", zegt Jordy, maar volgens hem moet je het ook zeker niet nemen als je je mentaal instabiel voelt. Bart: "Als je het doet, begin dan in elk geval met een lage dosering."