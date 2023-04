Moeder en zoon runnen samen mini-voedselbank: "Zelfs groente en fruit is te duur"

Stichting Prachtvrouw zet zich al jaren in voor kwetsbare vrouwen die te kampen hebben met eenzaamheid of financiële tekortkomingen. Oprichter Habiba Bouanan en haar zoon Jalal Selmani werken deze ramadan wekelijks samen om voedselpakketten te maken.

Elke zaterdag staat Jalal in de Vomar aan de Cornelis Vermuydenstraat in Oost. Daar vraagt hij klanten van de supermarkt of ze een product uit de winkel kunnen meenemen. "Ik ben hier zelf opgegroeid en ken veel buurtbewoners, dus de meesten hoef ik niets meer uit te leggen over het project", zegt hij. Jalal staat normaal één keer in de maand in de supermarkt, maar tijdens de ramadan vindt hij het extra belangrijk om mensen te helpen.