Genoeg handtekeningen voor referendum over groenplannen wethouder Van Dantzig

Voor het verzamelen van de benodigde handtekeningen heeft de organisatie tien weken gekregen. Er kan tot 31 mei 10.00 uur getekend worden.

De tienduizend handtekeningen zijn nodig om aan de gemeenteraad een definitief verzoek te doen om een referendum te organiseren. Het eerste inleidende verzoek voor een referendum werd begin dit jaar al door ruim 18.000 Amsterdammers ondertekend. Uiteindelijk is het aan de raad om te bepalen of het referendum er wel of niet komt. Het inleidende verzoek werd door de hele raad aangenomen.

Kritiek

In de Hoofdgroenstructuur staan de beschermde groene gebieden in de stad, waar woningbouw en andere vormen van verharding niet zijn toegestaan. De indieners van het referendum hopen dat de Hoofdgroenstructuur, zoals die nu is, wordt gewijzigd. "In dit beleidsvoorstel worden maar liefst 85 gebieden die nu nog beschermd worden, tot ‘bijzondere gebieden’ gedegradeerd", zo schrijft de organisatie.

Onder druk van een mogelijk referendum zette wethouder Ruimtelijke Ordening Reinier van Dantzig (D66) de deur al op een kier om onderdelen van de zogeheten 'Hoofdgroenstructuur' toch aan te passen.