Hoofdscout Henk Veldmate vertrekt na zeven jaar bij Ajax

Henk Veldmate vertrekt na zeven jaar als hoofdscout bij Ajax. Hij was in Amsterdam verantwoordelijk voor de komst van onder anderen Nico Tagliafico, Lisandro Martínez, Antony en Edson Álvarez.

Veldmate gaat weer werken voor zijn oude liefde FC Groningen. Voordat Ajax hem in 2016 overnam van diezelfde club, werkte hij daar al ruim 33 jaar. Tijdens zijn eerste periode in Groningen ontdekte hij spelers als Virgil van Dijk, Luis Suárez en Dusan Tadic.

Tientallen miljoenen

Ook bij Ajax zorgde hij dus voor de komst van een aantal spelers die een succes waren en later voor tientallen miljoenen naar Europese topclubs vertrokken. Veldmate had bij Ajax nog een contract tot februari 2024, maar vroeg zelf of Ajax wilde meewerken aan een eerder vertrek.

"Ik heb een geweldige periode gehad in Amsterdam, waarvoor ik de club hartelijk wil bedanken", zegt Veldmate op de site van Ajax. "Ik waardeer het ook zeer dat Ajax ondanks mijn doorlopende overeenkomst heeft meegewerkt aan een vervroegd vertrek." Bij FC Groningen gaat Veldmate aan het werk als internationaal scout.