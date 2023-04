Stad nl De Straten op het Marineterrein: wonen, werken en winterzwemmen

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op stadseiland Kattenburg en brengen we een bezoekje aan het Marineterrein, waar we een kijkje krijgen deuren die normaal gesloten blijven.

We krijgen een kijkje in de woning van geneeskunde-student Sima. Ze kijkt uit op de Kattenburgerbrug, waarover Sima vertelt: "het was vroeger de enige weg naar Amsterdam". Op haar achttiende is ze samen met haar beste vriendin naar Australië gereisd. Ook heeft ze hier drie maanden gewerkt: "we hebben watermeloenen geplukt (…) en daarna hebben we nog walnoten gesorteerd". Terug in Nederland, komt Sima regelmatig op het Marineterrein: "Het is zo fijn om een klein stukje natuur in de stad te hebben".

Op de Marinekazerne ontmoeten we commandant Nico Vermaire. "Onze wereld is helaas niet superveilig en Defensie probeert daar dus een mega bijdrage aan te leveren", vertelt Nico die ook wel de burgermeester van het terrein wordt genoemd. Hij neemt ons mee in de verschillende hoofdtaken van de kazerne. Als commandant is het werk allesbehalve doorsnee: "ik heb een brandend containerschip gered".

Tot slot ontmoeten we een groepje dappere zwemmers die iedere week het koude water in duikt. Janneke is de initiatiefneemster van het "dippen" en vertelt hoe je de koude shock kan controleren: "jouw eigen lijf kun je in rust brengen door je uitademing te verlengen". Een belangrijke waarschuwing van Janneke: "ga zeker niet alleen de eerste keer".

