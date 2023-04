Gemeente tevreden over eerste maatregelen tegen Bijenkorf-file

Volgens de gemeente was de bekende stoet aan auto's, die vaak vanaf het warenhuis tot aan de Blauwbrug staan, een stuk korter dan normaal. Als verkeersregelaars een seintje kregen dat de garage bij de Bijenkorf bijna vol was, werden er gedoseerd auto's doorgelaten. Bij een heuse file werd de afslag voor een tijdje gesloten, totdat de file weer was opgelost. Alleen nood- en hulpdiensten, bestemmingsverkeer en taxi’s konden er langs.

Pakket aan maatregelen

De maatregelen van afgelopen weekend behoren tot een heel pakket die de gemeente wil gebruiken om de file definitief uit de stad te laten verdwijnen. Naast het afsluiten van de afslag werd er al tijdens de week voor Pasen gecommuniceerd naar bezoekers om ergens anders te parkeren, zoals bij de P+R's en parkeergarages in Noord en Zuid.

Het pakket aan maatregelen wordt trapsgewijs uitgerold door de gemeente. Eventuele volgende stappen zijn het van tevoren reserveren van een plek in de parkeergarage en de Blauwbrug in zijn geheel af te sluiten voor auto's die 'niets in het gebied te zoeken hebben'. Dat liet wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) eerder weten.

Maatregelen opnieuw toepassen

De komende weekenden worden dezelfde maatregelen als tijdens het Paasweekend ingezet om de file tegen te gaan. Daarnaast houdt de gemeente ook goed het sluipverkeer in de gaten. "Als er in een naastgelegen gebied overlast van sluipverkeer komt, nemen we extra maatregelen", zo laten zij weten. Ook wordt er, door middel van een enquête en een kentekenonderzoek, onderzocht waar de bezoekers vandaan komen en met welke reden zij in de file staan.