Wanneer wordt sporten ongezond? "Ik zat in een vuilniszak in de sauna om af te vallen"

Sporten is gezond, daar is iedereen het wel over eens. Maar sporten kan ook een ongezonde kant krijgen en zelfs omslaan in een verslaving. Maar wanneer wordt trainen een obsessie en dus ook ongezond? En dragen de sportfilmpjes van overdreven gespierde mensen op kanalen zoals Instagram bij aan sportverslavingen?

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Mariëla Krose heeft een sportschool in Amsterdam Zuid en ziet goed wanneer mensen gezond of ongezond sporten. "Ongezond sporten kan zich op verschillende manieren uiten. Dat je teveel sport zonder rust, dat je niet goed eet of dat je maar één spier of één onderdeel gaat trainen. Als je drie keer in de week een uurtje kan bewegen, dan is dat denk ik wel voldoende."

Bij Sportcity in West zijn de bezoekers zich bewust van het feit dat sporten leuk moet zijn. Een sportieveling zegt: "Ik denk dat sporten ongezond kan worden als je het niet meer leuk vindt of gedwongen wordt. Ik vind dat je moet sporten omdat het goed voelt en omdat het leuk is. Een ander: "Je ziet het nu vooral bij jongens die veel proteïnepoeders gebruiken."