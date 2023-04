Leegloop Ajax-top gaat door: ook hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali vertrekt

Saïd Ouaali, de baas over de jeugdopleiding van Ajax, stopt aan het einde van het seizoen bij de Amsterdammers. Ouaali heeft de directie van de club laten weten dat hij zijn contract niet wil verlengen en dat het tijd is om het stokje over te dragen.

Ouaali liep al sinds het seizoen 2011/12 rond op Sportpark De Toekomst. Vanaf 2014 was hij werkzaam als coördinator van de bovenbouw, een functie die hij vanaf 2015 combineerde met die van hoofd jeugdopleiding ad interim. In 2016 werd Ouaali officieel aangesteld als hoofd jeugdopleiding van Ajax. De 53-jarige Ouaali is het langstzittende hoofd jeugdopleiding in de clubgeschiedenis.

Ouaali kijkt met trots terug op zijn ruim elf jaar bij de jeugdopleiding van de Amsterdammers, dat in zijn ogen nog altijd de 'levensader' is van de club. "In die jaren hebben we veel jeugdspelers kunnen begeleiden in hun individuele weg naar Ajax 1, iets waar ik zeer trots op ben. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het tijd is om het stokje over te dragen."