Hanna is klaar met duiven op haar balkon: "Ben niet anti-duif, maar wel anti-kak"

Nu de biologische klok voorjaar slaat, weet de duif zijn weg naar balkons en dakterrassen in de stad weer te vinden. Slecht nieuws voor Amsterdammers die overlast ervaren. Ook Hanna, die in een appartement aan de Sloterplas woont, is helemaal klaar met de twee ongewenste gasten op haar balkon. Gelukkig voor haar, weet stadsecoloog Roy Veldhuizen hoe je een plek 'duifonaantrekkelijk' kunt maken.

De duif broedt als een van de weinige vogelsoorten het hele jaar door. 's Winters hebben ze genoeg plek in de natuur, omdat andere vogels de stad verlaten. Maar nu de lente begonnen is en andere vogels ook een broedplaats nodig hebben, gaat de Amsterdamse stadsduif opzoek naar beschutte plekjes op het balkon. Dat vertelt stadsecoloog Roy Veldhuizen: "Stadsduiven zijn rotsbroeders: ze houden van steen en van hoogte. Een balkon springt precies voor ze in het oog".

En de komst van duiven gaat gepaard met uitwerpselen, want duiven zijn geen multitaskers. "Duiven kunnen niet vliegen en poepen tegelijkertijd, ze poepen pas als ze zitten," legt Veldhuizen uit.

Hanna heeft al regelmatig geprobeerd de duiven weg te houden, maar moederduif lijkt onverstoorbaar. "We hebben deze barricade gebouwd, maar ze klimmen er gewoon overheen. Als ze niet zo veel zouden poepen zou ik het niet heel erg vinden, maar het is ook mijn huis", zegt Hanna.

Balkon 'duifonaantrekkelijk' maken

Veldhuizen schiet te hulp. "Op dit moment mag je het balkon nog 'duifonaantrekkelijk' mag maken", legt hij uit. De duiven op Hanna's balkon lopen enkel nog met wat takjes rond. Maar als de duif eenmaal op het nest zit, is Hanna verplicht moederduif en haar eitjes met rust laten. Dat wil Hanna zien te voorkomen, want met een nest ben je bijna tien weken zoet. "Het duurt een week of drie dat de duif op het ei zit en dan nog maar een week of drie dat de duifjes vliegvlug zijn", vertelt Veldhoven.

Gelukkig is het bij Hanna nog niet zo ver en gaat ze samen met Veldhuizen aan de slag om haar balkon zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor de duif. "Een duif houdt niet van plastic en opgeruimd", vertelt Veldhuizen. "Voor de rest kan je dingen ophangen die flikkeren in het licht, zoals oude cd's of aluminiumfolie. Door de schittering schrikken de duiven."