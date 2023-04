Werkzaamheden 'Oranje Loper' tussen Mercatorplein en Nieuwezijds opnieuw uitgesteld

De start van de grote vervolgwerkzaamheden aan het project van de gemeente tussen het Mercatorplein en de Nieuwezijds Voorburgwal, de Oranje Loper, is opnieuw uitgesteld. De geplande werkzaamheden zouden eerst dit jaar van start gaan, maar de gemeente mikt nu op de eerste helft van 2024. De reden van het uitstellen is dat er goed moet worden gekeken naar het volledige kostenplaatje.

Dat heeft wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) laten weten aan de gemeenteraad. Van der Horst dacht in juli vorig jaar al dat de kosten voor het zogenoemde Oranje Loper-project zullen stijgen en wilde alles laten onderzoeken, zodat het project binnen de beschikbare financiële middelen van de gemeente past.

Vanwege de tijd die nodig is om dat allemaal netjes uit te pluizen kunnen de werkzaamheden niet dit jaar van start gaan. Een kostenbeheersing voor het project is nodig: in eerste instantie werd er 116 miljoen euro voor het project uitgetrokken, maar de kosten liggen inmiddels al ver boven de 200 miljoen euro. Om er voor te zorgen dat alles wat de gemeente nog wil uitvoeren binnen het budget past, moet er worden gekeken of er ergens op kan worden bespaard.

Herstel voor 30 jaar

Eerder was vanwege het uitstellen van het project het plan om sommige bruggen compleet te vervangen al van de baan. De bruggen worden nu voor 'maar' de komende 30 jaar hersteld. Van der Horst liet al eens weten het niet te zien als 'slechts 30 jaar'. "30 jaar is een lange tijd en kan je zoveel leren en te weten komen over brugherstel in die tijd."

Een gedeelte van het grote project om ruim 2,5 kilometer aan wegdek en bruggen te vervangen is al van start gegaan. Zo is de voormalige Postzegelmarkt op de Nieuwezijds Voorburgwal omgedoopt tot het Postzegelpark, maar is deze na een half jaar wel weer toe aan een opknapbeurt. In de Da Costabuurt wordt daarnaast brug 108 onder handen genomen.

In juni hoopt Van der Horst meer informatie te kunnen geven over het project. Hoelang de werkzaamheden in totaal gaan duren is ook niet duidelijk. Dat ligt er namelijk aan wat de gemeente nou wel en niet kan doen binnen de beschikbare financiën.