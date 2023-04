OM eist tien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor dodelijke steekpartij VOC-kade

Tegen een 38-jarige man die wordt verdacht van het doodsteken van Paolo Moroni (42) heeft het Openbaar Ministerie tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Moroni, een Italiaanse computeringenieur, werd in januari vorig jaar dood in zijn woning aan de VOC-kade gevonden. Al snel concludeerde de politie dat hij door een misdrijf om het leven moest zijn gekomen.

Verdachte in de zaak is een 38-jarige Rotterdammer, die vier dagen nadat Moroni gevonden werd door de politie werd aangehouden. De man wordt ervan verdacht Moroni 60 keer met een mes te hebben gestoken, waarna het slachtoffer aan bloedverlies overleed.

“Dat betekent dat de nabestaanden moeten leven met de wetenschap dat hun geliefde op gruwelijke wijze om het leven is gebracht, zonder te weten waarom dat is gebeurd”, zei de officier van justitie vandaag in een strafzaak tegen de man.

Volgens het OM kenden de mannen elkaar. Ze spraken af en toe af om samen verdovende middelen te gebruiken of seks te hebben. Daarbij zou de verdachte regelmatig geld of goederen ontvangen van het slachtoffer.

Bloedsporen

Bij het onderzoek naar de dood van Moroni werd er daarnaast dna van de verdachte in bloedsporen op de kleding van het slachtoffer gevonden, aldus justitie. De verdachte verklaarde daarop dat hij weleens kleding van het slachtoffer droeg en dat zijn dna daardoor in de bloedsporen terecht zou zijn gekomen.

De verdachte verklaarde ook dat Moroni, een paar dagen voordat hij dood gevonden werd, een man in werkkleding over de vloer zou hebben gehad. De twee zouden op een gegeven moment hevige ruzie hebben gekregen, waarna deze onbekende man Morini in zijn hand zou hebben gestoken.

Moroni zou vervolgens zijn bebloede hand in de badkamer hebben afgespoeld en het huis hebben verlaten, terwijl de man in werkkleding achterbleef. "Dit scenario van de verdachte is door de politie onderzocht, maar wordt op geen enkele manier ondersteund", zegt de officier van justitie.

Stoornissen

Het OM vindt dat de doodslag hem 'in mindere mate kan worden toegerekend', wat betekent dat hij maar voor een deel verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat hij heeft gedaan. Dat heeft te maken met een psychisch onderzoek waaruit zou blijken dat de man met ernstige stoornissen te maken heeft.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.