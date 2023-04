Tweeling en voetbalfysio's overwonnen tegelijkertijd borstkanker en starten actie voor Pink Ribbon

"Een bizar toeval en domme, domme pech," noemt Kim Blewanus de situatie waar de tweeling vorig jaar in terecht kwam. "Ik was op het EK Vrouwenvoetbal en toen belde mijn zus dat ze een onderzoek had gehad en dat het niet goed zat. De dag dat ik terugkwam, heb ik ook onderzoek gedaan en bleek ik ook borstkanker te hebben."

"Het was heel heftig", vertelt Kim. "Je gunt het jezelf niet, maar al helemaal niet de mensen waarvan je houdt. Natuurlijk krijg je het liever niet samen. Maar als je het doormaakt, dan moet je elkaar maar sterker maken. Dus we konden elkaar steeds vertellen wat er nog gaat komen of wat je doormaakt. Af en toe gingen we met elkaar mee naar het ziekenhuis, maar lang niet altijd. Anders zouden we vijf dagen per week in het ziekenhuis zijn."

Amstel Gold Race

Eva fietst dit weekend met een groep vrienden de Amstel Gold Race, slechts tien weken na haar operatie. Voor Kim, die drie weken later werd geopereerd, komt de race net iets te vroeg. De KNVB sponsort de vriendenclub met fietskleding en de Oranje Leeuwinnen doneerden al duizend euro aan Pink Ribbon. De teller staat nu op ruim 5.500 euro en dat bedrag loopt nog altijd op.

Naast geld ophalen wil de tweeling ook meer bewustzijn creëren voor het herkennen van borstkanker. "Wat mij opviel was dat veel speelsters naar me toekwamen met de vraag hoe ik erachter was gekomen", vertelt Kim. "Toen kwamen we er ook achter dat er door veel jonge mensen geen zelfonderzoek gedaan wordt. Die meiden hebben ons er alert op gemaakt dat het nog vrij onbekend is bij de jonge doelgroep. We willen duidelijk maken: leer je borsten kennen en als er iets verandert, trek meteen aan de bel."