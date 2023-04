Wethouder zet deur open voor tweede pilot Weesperstraat: van twee rijbanen naar één

D66-raadslid Elise Moerkops: "D66 worstelt best met de knip. Dat er iets moet gebeuren op de Weesperstraat, zijn we over eens. Het betekent voor mij dat ik nieuwsgierig ben naar een verdere dataverzameling. We moeten als stad pilots kunnen doen, juist om betere besluitvorming te kunnen bewerkstelligen."

"Als we een pilot doen, moeten we op zoek naar de beste oplossing en een verdomd goede proef doen"

Ze vervolgt: "Als we een pilot doen, moeten we op zoek naar de beste oplossing en een verdomd goede proef doen. Het voelt ook wel heel raar om alleen te kijken naar deze knip. Eerlijk gezegd zie ik vanuit de onderbuik een twee keer één rijstrook wel zitten."

Steun voor plan

De coalitie - PvdA, GroenLinks en D66 - lijkt de pilot op de Weesperstraat, gepland in juni en juli, te gaan steunen. Dat was vanwege de onrust die is ontstaan nog spannend. Het bedrijfsleven in de stad maakt zich zorgen over de bevoorrading en taxichauffeurs vrezen nog meer verkeersopstoppingen, nu er op veel plekken in de stad werkzaamheden zijn. Afgelopen week liep het rondom de Odebrug door werkzaamheden helemaal vast.

Vanuit de oppositie werd veel kritiek geuit op het plan om de Weesperstraat zes weken af te sluiten. "Ik ben sinds 2018 betrokken bij de gemeente en weinig dossiers gezien met zoveel vraagtekens. Is dit wel vergelijkingsmateriaal nu er elders in de stad zoveel werkzaamheden zijn?", vroeg Süleyman Koyuncu van Denk zich af.

Kevin Kreuger van JA21: "Ik was verbaasd dat we die pilot toch gingen doen. Volgens mij had dit eerst een voordracht moeten zijn waarin we kunnen zeggen of we dit willen doen De bewoners aan de straat zijn niet de enige belanghebbenden. Het vegetarische gehakt van de heer Ernsting moet ook naar de Ekoplaza komen." Dat de pilot spannend is, erkent ook Van der Horst. "Het loopt al lang, met uitstel en wel/niet wel/niet."

Ondernemers

Ondernemers zeggen onvoldoende betrokken te zijn geweest bij het uitwerken van de pilot, zo liet ook MKB Amsterdam vicevoorzitter Guido Frankfurter in bij de commissievergadering woensdag nogmaals blijken. Van der Horst: "Er is in het verleden gesproken met heel veel mensen, ook met ondernemers. Al die input is verwerkt in deze pilot. Wat niet wegneemt dat ik snap dat veel partijen nu zeggen: we willen beter worden aangehaakt. Het is een pilot, dat wil ik benadrukken. Mocht het gaan gebeuren, dan zullen we in sneltreinvaart het bedrijfsleven erbij betrekken."

Voor de wethouder kan de uitkomst van de pilot ook zijn: geen knip. "Het is bedoeld om informatie op te halen."

Tweede pilot

Een pilot met een 'knijp' kan niet direct na de 'knippilot' worden gehouden, zo zei Van der Horst. "De knijp, van twee naar één rijbaan gaan, wordt mogelijk ook nog later gehouden. Een tweede pilot wordt de komende weken bekeken. Het kan er niet meteen achteraan, omdat je onderzoekgegevens dan niet zo valide zijn. Wanneer kan het en hoeveel zou het extra kosten? Die vragen moeten we beantwoorden."

Wel zei Van der Horst 'zorgen' te hebben over een mogelijke knijp. "Ik heb een niet zo'n goede ervaring met de knijp bij de Odebrug. Het is een heel ander voorbeeld, een hele andere situatie. We moeten wel heel serieus kijken naar de optie knijp."

Commissieleden vroegen ook wat er gaat gebeuren als het tijdens de pilot fout gaat. "Mislopen? Dit is een onderzoek. We kunnen natuurlijk altijd zeggen dat de slagboom opengaat als er iets gebeurt in de stad wat we op dit moment niet voorzien hebben. Het is niet zes weken verplicht afgesloten", zei de wethouder.

Ook wilden commissieleden weten waarom de pilot niet in de zomervakantie wordt gehouden. Dat kwam volgens haar omdat de stadsregisseur dit moment het meest geschikt vond. Als de raad in mei voor het plan stemt, dan wordt de Weesperstraat tussen 12 juni en 23 juli samen met drie omringende straten van 06.00 tot 23.00 uur afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Hulpdiensten mogen er wel door.