Bijbaantje als flitsbezorger niet meer mogelijk tot je zestiende

Het wordt verboden voor kinderen tot 16 jaar om te werken als flitsbezorger. Maaltijd bezorgen was al verboden voor kinderen tot die leeftijd en het kabinet vond dat het ook moest gelden voor de jonge flitsbezorgers. Het verbod moet dit jaar nog in gaan. Daarnaast worden de tijden waarop kinderen op niet-schooldagen mogen werken aangepast.

Dat laat minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) weten aan de Tweede Kamer. "Het is verboden voor kinderen om maaltijden te bezorgen en daar voeg ik een verbod op flitsbezorging aan toe. Het kan namelijk gevaarlijk zijn om onder tijdsdruk door het verkeer te navigeren op een elektrische fiets, om bijvoorbeeld boodschappen te bezorgen", aldus de minister. "Kinderen mogen onder voorwaarden wat bijverdienen, maar dat moet natuurlijk wel veilig kunnen."

Influencers

De minister past ook de werktijden aan voor kinderen onder de 16 jaar. Door die aanpassing mogen kinderen straks ook van 19.00 uur tot 20.00 uur werken. Wel met de strikte voorwaarde dat de rusttijd hetzelfde blijft en dat de ouder/voogd toestemming geeft. Daarnaast mogen jongeren onder de 16 jaar straks ook op zondag werken.

De minister wil ook duidelijke regels maken voor kinderen die werken als influencer. "Jong ondernemerschap, zoals vloggen en influencen zijn populair, maar kunnen ook risico’s voor de mentale gezondheid en schoolprestaties met zich meebrengen", schrijft het ministerie. De regels moeten ook gaan om zeer jonge kinderen die figureren in de vlogs van ouders en zouden het duidelijker moeten maken wanneer het een hobby is en wanneer het werk is.