Ajax-kaarten voor bekerfinale in de Kuip uitverkocht

Ajax kan rekenen op genoeg support tijdens de bekerfinale, want alle 17.500 tickets die beschikbaar zijn verkocht. Vandaag werden de laatste kaarten, 68,50 euro per stuk, verkocht aan leden van de supportersvereniging. De bekerfinale tegen PSV is op zondag 30 april in de Kuip in Rotterdam. Vanaf afgelopen woensdag startte de ticketverkoop voor uitkaarthouders, een dag later waren de seizoenkaarthouders aan de beurt.