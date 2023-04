Kale & Kokkie hebben er zin in: "Na Emmen komen er alleen nog finales voor Ajax"

Komende zondag speelt Ajax thuis tegen Emmen. Kale & Kokkie kijken in de podcast van deze week vooruit, en gaan uitgebreid in op iedereen die aankomt en vertrekt in de Johan Cruijff Arena. Waarom is hoofdscout Henk Veldmate vertrokken? Welke spelers wil Ajax kopen en verkopen? Onze Ajax-watchers hopen op een ervaren hoofdtrainer: "Dat is toch helemaal niet gek: Peter Bosz als hoofdtrainer naast John Heitinga?"