Grote brand in keuken van restaurant in Oost: omliggende woningen ontruimd

In een keuken van een restaurant aan de Wijttenbachstraat in Oost heeft vannacht een brand gewoed. De keuken brandde volledig uit. Meerdere bovenliggende woningen zijn door de brandweer ontruimd.

De hulpdiensten werden rond 02.15 uur over de brand gealarmeerd. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling, die zich onder meer in de omliggende woningen en over straat verspreidde. Daarom schaalde de brandweer al in een vroeg stadium op naar grote brand.

Woningen boven en naast het restaurant zijn door de brandweer ontruimd. Ambulancepersoneel heeft dertien personen nagekeken in verband met rookinhalatie. Uiteindelijk is één iemand overgebracht naar een ziekenhuis die te veel rook had ingeademd.

De keuken is volledig uitgebrand, de rest van het restaurant heeft aanzienlijke rook- en roetschade. Nadat de brand was geblust en de woningen door de brandweer waren veilig verklaard, konden de bewoners weer terugkeren naar hun woning