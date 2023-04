Noorderkerk viert 400-jarig bestaan: "Voelt echt als thuiskomen"

Een echte buurtkerk. Dat zeggen bezoekers die dit weekend naar de Noorderkerk kwamen voor de viering van het 400-jarig bestaan. De kerk is al honderden jaren een begrip in het hart van de Jordaan.

Een oud-gemeentelid dat we vandaag spraken heeft wel een heel bijzondere band met de Noorderkerk: ze is in de buurt geboren en hielp haar oma met schoonmaken in de kerk. Na haar jeugd in de Jordaan emigreerde ze met haar ouders naar Londen. Voor dit weekend kwam ze speciaal over. "Ik heb hier fijne herinneringen. Het voelt echt weer als thuiskomen.''

Niet alleen het beeld, maar ook het geluid in de kerk is voor veel mensen vertrouwd. Organist Arthur Koopman is sinds 1989 de vaste organist in de Noorderkerk. Bijna elke zondag speelt hij orgel tijdens de dienst. Zijn zoon Jeroen heeft hij in de kerk leren spelen. Voor de viering speelden zij samen tijdens het orgelconcert. Arthur: "Het is bijzonder dat ik dit samen met mijn zoon kan doen.''