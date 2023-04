Glansrol Sánchez bij winnend Ajax tegen FC Emmen

Jorge Sánchez had een zeer belangrijke rol voor Ajax tegen FC Emmen. De rechtsback maakte een goal en gaf een assist. Mede daardoor werd het 3-1 in de Johan Cruijff Arena.

In de wetenschap dat PSV had gewonnen van FC Volendam, wist Ajax dat het moest winnen van FC Emmen. De Drentenaren kregen echter de eerste grote kans. Jeremy Antonisse stuurde Richairo Zivkovic (oud-Ajax) weg. De spits werd gestuit door doelman Geronimo Rulli. De Amsterdammers grepen daarna de bezoekers bij de keel en lieten niet meer los.

Eerst kreeg Jurrien Timber twee kansen kopte eerst in de handen van doelman Mickey van der Hart en schoot daarna over. Het was Jorge Sánchez, die Ajax op voorsprong zette uit een corner: 1-0. De Mexicaan was aangever bij de 2-0. Ditmaal scoorde Steven Bergwijn. Tussendoor had Edson Álvarez geel gepakt, waardoor hij geschorst is tegen PSV volgende week.

Veilige haven door Tadic

Na een paar speldenprikjes van Ajax bracht Antonisse de spanning terug in de wedstrijd. Hij werkte een voorzet achter Rulli na een voorzet van Ole Romeny. Trainer John Heitinga was niet tevreden en wisselde Bergwijn voor Brian Brobbey. De aanvaller probeerde Van der Hart van afstand te verschalken, zonder succes.

Dusan Tadic bracht Ajax in de slotfase Ajax in veilige haven. Francisco Conceição was ingevallen en gaf af op Tadic: 3-1. De stand veranderde niet meer. Door de overwinning neemt Ajax weer de tweede plek over van PSV. Dat is ook de eerstvolgende tegenstander van de Amsterdammers. Álvarez zal er in ieder geval niet bij zijn, wegens zijn gele kaart.

Opstelling Ajax: Rulli; Sanchez, Timber, Álvarez, Hato (Baas/70); Grillitsch, Taylor (Conceicao/70), Klaassen (Vos/89); Berghuis, Tadic, Bergwijn (Brobbey/61)