Ajax-trainer Heitinga wil wedstrijd tegen Emmen snel vergeten: "Hele matige vertoning"

Ajax hield gisteravond weliswaar de drie punten in Amsterdam, maar toch was Ajax-trainer John Heitinga bijzonder kritisch over het duel met FC Emmen. De oefenmeester ergerde zich vooral aan het spel van zijn eigen ploeg tegen de nummer zestien van de eredivisie.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"Het was gewoon een hele matige vertoning. Het was een onvoldoende vandaag", aldus een geïrriteerde John Heitinga na afloop bij de persconferentie. "Het tempo was laag en er zat weinig energie in. Dit soort wedstrijden zitten er tussen en we hebben hem gewonnen, maar het is wel een duel dat je het liefst zo snel mogelijk vergeet."

Edson Álvarez deed gisteravond iets wat een Ajacied nog niet eerder was gelukt: hij pakte zijn tiende gele kaart van het seizoen. Vanwege de kaart moet de Mexicaan de topper tegen PSV missen. Heitinga neemt het Álvarez niet kwalijk en is van mening dat de kaart 'zwaar' is. Wel vindt de oefenmeester het jammer dat hij zijn basisspeler niet kan inzetten. "Dit is een groot gemis voor volgende week."

Grillitsch in de basis

Naast Heitinga schoof ook middenvelder Florian Grillitsch aan in de perszaal. De Oostenrijker kwam dit seizoen transfervrij over van Hoffenheim, maar kon nog niet ongelooflijk veel minuten achter zijn naam zetten. Vanwege de blessure van Mohammed Kudus lijkt de middenvelder de weg naar het basiselftal te hebben gevonden. Vorige week speelde Grillitsch 72 minuten en vandaag kon hij rekenen op de volle negentig.

De Oostenrijker scheen na afloop ook zijn blik op de wedstrijd. "Op papier is het altijd makkelijk, maar in het veld is het lastiger", zo legt hij uit. "Het begin was niet goed en we stopten niet veel energie in de wedstrijd." Wel ziet Grillitsch de topper van volgende week positief in. "Ik heb er veel vertrouwen in dat we die wedstrijd gaan winnen."