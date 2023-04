Amsterdammers verlaten de stad door hoge huizenprijs en ontevredenheid over buurt

Dat komt naar voren uit een onderzoek over de woontevredenheid in de stad van de Rabobank. Sinds 2017 ziet de bank meer mensen uit de stad naar de rest van het land verhuizen dan andersom. "Een belangrijke breuk met het verleden." Het onderzoek stelt dat de Amsterdammers nog wel in de stad willen wonen, maar dat dat vanwege drie redenen toch niet doen: de woningen zijn te klein, er is geen tevredenheid over de buurt en de manier waarop mensen met elkaar omgaan valt niet meer in de smaak.

Ondanks dat er meer mensen uit de stad verhuizen dan richting de stad, is het inwoneraantal afgelopen jaar opnieuw gestegen. De teller stond aan het einde van vorig kalenderjaar op ongeveer 921.000 Amsterdammers. De groei van de stad is te danken aan de fusie met Weesp en de komst van migranten en expats.

Ton duurder

Naast de drie redenen waarom Amsterdammers minder tevreden zijn over hun woonsituatie, is er nog een belangrijke factor voor het verlaten van de stad: de hoge huizenprijzen. Het verschil tussen een koophuis in de stad en in de regio is ondertussen opgelopen tot 100.000 euro. "Het lijkt er op dat mensen die vanuit het buitenland naar Amsterdam verhuizen nog wel bereid zijn om de hoge huren en huizenprijzen te betalen, maar steeds meer bestaande inwoners niet meer", aldus de onderzoekers.

Voornamelijk de dertigplussers verlaten de stad, studenten en jongvolwassenen zijn de enige leeftijdsgroep waarvan het aantal in Amsterdam is toegenomen. Volgens de onderzoekers trekken de dertigers de stad uit als zij meer ruimte nodig hebben vanwege hun gezin. Dat heeft naast met het aantal vierkante meters, wat volgens velen te weinig is, ook te maken met hun buurt. Zo zou die niet geschikt zijn om kinderen te laten opgroeien, voelen ze zich niet veilig in de buurt en is de staat van de woningen niet goed genoeg.

AT5 zendt op 30 april een lange aflevering van Bouw Woon Leef uit over dit onderwerp. Daarin een Amsterdams gezin dat vertrekt van een huurhuis in de stad naar een koophuis in Almere-Haven. Daarnaast spreken we een oudere die niet kan doorstromen uit een groot gezinshuis.