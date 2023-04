Cultuur nl In binnenstad opgenomen oorlogsserie over Miep Gies in première

Als je er woont of er in de buurt was moet het je vorige zomer zijn opgevallen, een deel van de binnenstad werd helemaal teruggebracht naar de oorlogsjaren. Dat was voor de opnames van de Disney+-serie A Small Light, een oorlogsserie over verzetsstrijdster Miep Gies. De serie komt pas in mei online, maar ging maandagavond in première in Tuschinski. AT5's Cultuurmachine Nadine was erbij.

Miep Gies was in de oorlogsjaren de secretaresse van Otto Frank, de vader van Anne Frank. Toen het gezin moest onderduiken, vroeg Otto om hulp aan Miep Gies. Jarenlang smokkelde Miep in het geheim vlees en groentes het achterhuis in, niet zonder risico.

Opnames serie Miep Gies Jacques van de Vall

Haar verhaal is nu vereeuwigd in een serie op Disney+, waarvoor veel scènes in Amsterdam werden opgenomen. En daarvoor moest onder andere de Nieuwe Uilenburgerstraat eruitzien als in de oorlogsjaren. "Het lijkt er een beetje verouderd en onaantrekkelijk", merkte een buurtbewoner op. A Small Light is vanaf 2 mei is te zien op Disney Plus.