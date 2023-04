Kale en Kokkie zien matig Ajax winnen vanuit skybox: "Bitterballen, lekker man!"

Altijd al willen ervaren hoe het is om een Ajax-wedstrijd samen met Kale en Kokkie te bekijken? Dan is dit jouw aflevering. De oer-Ajacieden zijn uitgenodigd om Ajax – Emmen te bekijken vanuit een prachtige skybox. Helaas was de wedstrijd zeer matig, maar toch hebben de mannen er een mooie avond van gemaakt.