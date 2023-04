Eerste dag van hoger beroep in zaak rond dodelijke schietpartij Bas van Wijk

De moord zorgde bijna drie jaar geleden voor vele geschokte reacties, bijvoorbeeld van burgemeester Halsema. "Alles wijst erop dat hij een onschuldig slachtoffer is, die de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed. Het is onverdraaglijk en intens verdrietig voor zijn familie en vrienden dat Bas zo gewelddadig uit hun midden is weggerukt", reageerde ze.

El Y. wordt vier dagen na de moord gearresteerd, samen met vier anderen. De politie vindt op zijn aanwijzen in een verborgen ruimte in de auto van zijn moeder het vuurwapen en de nep-Rolex. Eén van de verdachten wordt kort daarop weer vrijgelaten. Hij heeft niets met de schietpartij te maken. El Y. bekent al snel dat hij degene was die de trekker overhaalde. Later worden ook de drie andere verdachten vrijgelaten.

Vormfout

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen El Y. eist het OM een celstraf van 18 jaar cel en tbs voor het doodschieten van Van Wijk. De rechter kwam uit op doodslag in plaats van het juridisch zwaardere ‘gekwalificeerde doodslag’, vanwege een vormfout. Op de tenlastelegging stond bij het feit ‘gekwalificeerde doodslag’ geen pleegdatum, dus kon de rechtbank dat feit niet behandelen. Daarmee bleef over moord of doodslag.

"Mijn cliënten zijn ontstemd dat het OM kennelijk in de ogen van de rechtbank een fout heeft gemaakt", reageert advocaat van de nabestaanden Richard Korver. "Of het een fout blijft is de vraag. We gaan ervan uit dat het OM hoger beroep zal aantekenen. Ze hebben immers maar de helft gekregen van wat ze hebben gevraagd", aldus Korver.