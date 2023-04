Chef-kok doet ontdekking: Van Gogh schilderde geen uien, maar knoflook

In de catalogus van het museum wordt Rode kolen en uien tegenwoordig dus Rode kolen en knoflook genoemd

Bij chef-kok Ernst de Witte speelde dat vermoeden al langer, schrijft RTV Utrecht. De Witte zocht contact met het museum en werd niet veel later uitgenodigd om een presentatie te komen geven. Samen met zijn vrouw mocht hij daarin uitleggen waarom Van Gogh geen uien, maar knoflook schilderde.

'Nooit gezien'

"Ik was er heilig van overtuigd dat het knoflook was", vertelt De Witte aan RTV Utrecht. "Het kon zijn dat meneer Van Gogh zelf heeft gezegd: 'Dit zijn uien.' Maar hij had het doek zelf nooit een naam gegeven, de fout is door iemand anders gemaakt. En honderd jaar lang heeft niemand gezien dat het knoflook was."

Bovendien zien de uien die Van Gogh in andere werken schilderde er heel anders uit, beargumenteerde De Witte tijdens zijn presentatie. Voor het museum was het verhaal van De Witte overtuigend genoeg om erin mee te gaan en de naam aan te passen.

Rode kolen en knoflook hangt op dit moment in het depot van het Van Gogh Museum.