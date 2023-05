Steun om autoverkeer terug te dringen, maar hoe? Daarover is grote verdeeldheid

Het autoverkeer drastisch terugdringen in de stad, daar is een meerderheid van de Amsterdammers van het AT5-panel wel voor. Maar over hoe dat dan moet gebeuren is grote verdeeldheid. En het maakt ook nogal wat uit of je je voornamelijk met de fiets verplaatst, of met de auto.

Boze taxichauffeurs , ondernemers die vrezen voor de bereikbaarheid , maar ook bewoners die vinden dat er nu eindelijk iets moet gebeuren aan de verkeersdrukte in de stad. De maatregelen van verkeerswethouder Van der Horst om Amsterdam meer autoluw te maken leveren veel discussie op. We legden de plannen daarom voor aan het AT5-panel. Ruim 2300 Amsterdammers deden mee aan het onderzoek.

"De auto is te prominent aanwezig en slokt alle ruimte op", is een veelgehoorde mening. "Zinloos filerijden is het. Van mij mag de stad zo autoluw mogelijk", aldus een ander. "Vreselijk die auto's die zoveel plaats innemen."

Het basisidee achter het autoluw maken van de stad kan op steun rekenen: van alle deelnemers is 56% het ermee eens dat het autoverkeer drastisch wordt teruggedrongen, 36% is tegen. Ook het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur op de meeste wegen in de stad, dat volgend jaar ingaat, kan op instemming rekenen: 67% van alle deelnemers vindt dat een goed idee.

Toch is ook een grote groep het er niet mee eens, of heeft twijfels over de alternatieven. "Maak mij wel zorgen over de manier waarop dit gaat gebeuren", zegt een panellid. "De bewoners moeten wel enigszins normaal de stad in en uit voor woon-werkverkeer." Een ander: "De stad moet nog wel bereikbaar blijven voor mensen die niet meer kunnen fietsen of lichamelijk beperkt zijn."

Niet iedereen vindt het ov een goed alternatief, zeker nu het GVB ook nog eens tegelijkertijd aankondigde waarschijnlijk met minder trams en metro's te gaan rijden. "Alleen als er betere alternatieven zijn qua ov. Vooral in de avond en nacht, de frequentie is extreem laag," aldus één van de leden. Ook zijn er twijfels of het niet juist meer uitstoot zal opleveren. "De manier van terugdringen lijkt mij nu averechts werken. Je kan nog steeds bijna overal komen maar dan met een mega omweg. Per saldo lijkt het dus meer autokilometers op te leveren."