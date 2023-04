Muur Kattenburgerstraat wordt gemeentelijk monument

De historische muur aan de Kattenburgerstraat, die de oostelijke begrenzing van de voormalige Marinewerf vormt, wordt een gemeentelijk monument. ''Dankzij het toekennen van een monumentale status kunnen we dit tastbare deel van onze stadsgeschiedenis bewaren'', zegt wethouder monumenten en erfgoed Alexander Scholtes.

De eerste stenen van de muur zijn in de 17e eeuw al gelegd. Achter de eeuwenoude muur ligt het marineterrein, een beveiligde enclave in de stad. Kattenburg werd in tweeën gedeeld door de verdedigingsmuur aan de ene kant en het water aan de andere kant.

De stad is sinds 2015 begonnen aan een herontwikkeling van dit gebied en wil het transformeren naar een nieuw groen stuk stad. Hierbij is het plan om een nieuwe entree vanaf de Kattenburgerstraat door de muur heen te maken. De gemeente houdt hier rekening mee bij het toekennen van de monumentale status.