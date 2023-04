Van leasen tot achteraf betalen: Hoe geeft Gen Z geld uit?

De manier waarop Gen Z geld verdient, maar bovenal uitgeeft, is compleet anders dan generaties voor hen. Zo sluiten ze bijvoorbeeld meer abonnementen af en is de optie 'achteraf betalen' erg populair. Een optie die grote gevolgen kan hebben. Hoe kijken ze hier zelf naar en hoe kunnen ze hier het beste mee omgaan?

Netflix, Spotify, de sportschool en zelfs een wasmachine. Tegenwoordig zijn er tal van producten te verkrijgen op abonnementsbasis, en dat is populair onder jongeren. Maar liefst 8 procent van al hun uitgaves gaat naar abonnementen. Ook als we jongeren op straat aanspreken vliegen de abonnementen je om de oren. "De sportschool", zegt de een. Een ander: "Netflix, Spotify, Swapfiets en de wasmachine." Of: "Mijn telefoon natuurlijk." Volgens Karin Wartena van ING komt dit omdat er veel verleidingen zijn. "Wij gingen naar de stad om te winkelen, maar al die winkels zitten nu in hun broekzak op hun telefoon". Wartena leidt een panel dat ING deze maand startte over de financiële gezondheid van Gen Z.

Quote "Soms lukt de afschrijving niet. Dan komt-ie net op een kutmoment" Jongere

Een abonnement kan voor jongeren een uitkomst bieden om grote bedragen voor een telefoon of fiets te spreiden over een maandelijkse afschrijving, maar het zorgt ook voor minder financieel overzicht. De jongeren die wij spreken hebben daar ook last van. "Ik heb het niet zo 1-2-3 op een rijtje." Een ander: "Ik moet er beter onderzoek naar doen, maar ik wil het eigenlijk gewoon niet weten." Doordat elk abonnement op een ander moment wordt afgeschreven hebben mensen soms geen idee hoeveel maandelijkse afschrijvingen zij hebben lopen. Zo geeft één jongere aan: "Soms lukt de afschrijving niet. Dan komt-ie net op een kutmoment."

geld tellen

Maar abonnementen en leasen is niet de enige zorg. Schuldhulp ziet de groei van schulden onder jongeren toenemen door het gebruik van de mogelijkheid om achteraf te betalen. In de afgelopen vijf jaar is Klarna, een platform dat uitgesteld betalen faciliteert, als schuldeiser verviervoudigd. Uit Panel Gen Z blijkt dat 32 procent van de jongeren gebruik maakt van achteraf betalen. Volgens Wartena maken jongeren gebruik van deze optie omdat ze geld tekort komen, maar zo schuif je het probleem alleen maar naar voren, uiteindelijk moet je betalen. Maar niet iedereen kampt met schulden en teveel afschrijvingen: "Ik heb geen idee wat dat allemaal kost, mijn ouders betalen alles voor mij."

Quote "Beter opletten waar je nog ingeschreven staat én of je het echt nodig hebt" Jongere

Anno 2023 zijn online shoppen, streamingdiensten en de 'buy now, pay later' formule niet meer weg te denken uit ons consumptiepatroon, maar hoe kunnen we jongeren hier het beste mee om laten gaan? Financieel overzicht is het belangrijkste zegt Wartena. "Voor jongeren kunnen hun inkomsten en uitgaves per maand nog wel eens schommelen, maar het is belangrijk om te weten welke ruimte je hebt in je portemonnee. Panel Gen Z is heel 2023 actief.