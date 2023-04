Lievelingsknuffel uit fietskrat gestolen: ouders loven 200 euro uit

De 9-jarige Wiesje uit Oost is ontroostbaar nadat haar lievelingsknuffel afgelopen maandag uit een fietskrat werd gestolen in de Oosterparkbuurt. Haar ouders loven tweehonderd euro uit om de Dikke Dik-knuffel terug te vinden. "Mijn dochter is in rouw", aldus moeder Jolanda.

De tas waarin de knuffel zat werd maandagmiddag rond 14.45 uur gestolen. "Ik heb de tas even in het fietskrat laten zitten. Stom van me natuurlijk", aldus Jolanda. In hun zoektocht naar de knuffel hebben ze in de omgeving een pamflet opgehangen.

In de tas zat ook een iPhone 5, een kinderbroodtrommel en verschillende andere knuffels. "Wiesje was het weekend bij haar vader geweest en had de spullen mee naar school genomen", legt haar moeder uit. Wie meer weet over de diefstal wordt verzocht contact op te nemen op telefoonnummer 06-19864197.