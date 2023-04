Prins Maurits: “Amsterdam mist grote kansen voor zonne-energie”

Prins Maurits van Oranje heeft kritiek op het beleid rond zonne-energie in Amsterdam. Volgens hem worden door de gemeente en de haven kansen gemist. De prins vertelt in het programma Gesprek aan de Amstel ook hoe het is om met media-aandacht te leven, en wat de afgenomen populariteit van de monarchie voor hem betekent.

Potentie In het dagelijks leven onderneemt Maurits voor Sunrock, een Amsterdams bedrijf dat op grote schaal zonnepanelen levert. In de hoofdstad is het volgens hem lastiger dan in bijvoorbeeld Rotterdam of Zaandam. “Ik heb de indruk dat mensen hier niet echt met elkaar praten,” zegt hij, doelend op belangrijke spelers zoals de gemeente. “Het grootste gebied waar je de meeste energie vandaan kan halen, is het havengebied van Amsterdam. Maar daar is nog geen tiende van de potentie benut. De vraag van ondernemers in het havengebied is er, maar de medewerking vanuit de gemeente en het havenbedrijf is beperkt.”

Maurits, de oudste neef van koning Willem-Alexander, is vrijdagavond om 21.00 te gast in Gesprek aan de Amstel dat te zien is op AT5. Daarin wordt hij geïnterviewd door schrijver Kemal Rijken.

De ‘groene’ prins, die stelt dat dit voorlopig zijn laatste grote interview is, vertelt ook over ‘ondernemen als Oranje’. Hij begrijpt dat mensen kritischer zijn geworden over de monarchie. “Het is eigenlijk fiftyfifty geworden,” zegt hij. Uit de Koningsdag-enquête 2023 blijkt dat nog ruim de helft van de Nederlanders de monarchie steunt. Hij heeft er als ondernemer geen last van dat de populariteit van de monarchie afneemt. Wel zijn de tijden veranderd. “Mensen zeiden vroeger: ‘O wat leuk, kijk eens wie er belt!’, die tijd is nu voorbij.”

Emotie

Op de vraag ‘wat is geluk?’ reageert de prins met emotie. De Coronatijd deed hem extra beseffen dat gezin en gezondheid belangrijk zijn. Maurits is zich ervan bewust dat anderen minder geluk hebben. “Ik zie dat als het anders loopt, wat voor een enorme pijn dat doet. Ik besef dat het met elkaar zijn het geluk is.” In zijn vriendenkring zijn kinderen overleden, en er zijn andere vreselijke dingen gebeurd. “Dat doet me heel veel.”

Maurits ziet echter ook te veel mensen om zich heen die ‘alleen maar meer willen’. Tegelijkertijd beseft de prins zich dat hijzelf ‘een ongelooflijk goed leven’ heeft en dat weer anderen in de samenleving het financieel moeilijk hebben. Maurits woont en werkt in Amsterdam en heeft drie kinderen.

Gesprek aan de Amstel is vanaf morgen maandelijks op AT5 te zien.