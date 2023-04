'Boze taxichauffeur' heeft na viraal AT5-interview succes op TikTok: "Kan een stem zijn"

Hij ging viraal nadat hij tijdens een interview met AT5 woedend vertelde over de bekeuringen die hij krijgt. Nu maakt de Amsterdamse taxichauffeur Ramazan Özdemir goedbekeken video's op TikTok. Onder de naam @bozetaxichauffeur, want: "Ik kan nog altijd boos worden."

Özdemir werd door AT5 geïnterviewd toen hij op de Dam protesteerde tegen de - in de ogen van veel taxichauffeurs - veel te strenge handhaving. "Links bekeuring, rechts bekeuring, rechtdoor bekeuring!", riep een withete Ramazan toen vanuit zijn auto. "Wat moeten we doen?"

Sindsdien voelt Ramazan zich een bekende Nederlander, vertelt hij aan de NOS. "Als ik van Plein '40-'45 naar het Bos en Lommerplein loop, kom ik zo vijf, zes mensen tegen die met me op de foto willen."

'Doorgaan'

En nu zit Ramazan dus ook op TikTok. Ook daar uit hij zijn onvrede over dingen waar hij het niet mee eens is. Met succes: "Eén van de filmpjes daarop is al 59.000 keer bekeken", aldus de taxichauffeur, die al snel vanuit zijn huiskamer verbeterd wordt: "100.000! En dat binnen een week!"

Ramazan denkt voorlopig nog niet aan stoppen. "Ik wil gewoon doorgaan, ook voor de samenleving. Voor de mensen kan ik een stem zijn", zegt hij. "En als ik weer een onnodige bekeuring krijg, word ik nog altijd boos."