Stad nl Bezinning en boksen: de Straten in de Baas Gansendonckstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Baas Gansendonckstraat in de Kolenkitbuurt. Baas Gansendonck is een roman uit 1850 die gaat over hoogmoed en arrogantie. Iets wat we vandaag in deze straat niet terugzien. Iedereen die wij vandaag spreken wil iets betekenen voor de buurt, en dat doen ze allemaal op hun eigen manier.

Nafize is een betrokken buurtbewoner en zit in de bewonerscommissie, platform Kolenkit.“Er wordt hier niet een hele grote bek naar de gemeente getrokken, en mijn hulp is bijdragen aan zo'n platform.” Ook voor haar werk helpt ze graag mensen: ze coacht en begeleidt vrouwen uit de buurt en helpt voor een andere gemeente Oekraïense mensen aan werk. Geloof en spiritualiteit zijn voor Nafize heel belangrijk en dit is terug te zien in haar huis. Ze is bezig met het inrichten van een Mesçit: een kleine moskee en bezinningskamer. Ook heeft ze in haar huis speciaal gekalligrafeerde koranverzen hangen. “Dit is helemaal hierheen gestuurd vanuit Turkije door een Hattat-kunstenaar.” En voordat we langsgaan bij de boksschool van Saïd heeft ze een vraag: of ze er zumbalessen kan organiseren voor vrouwen in de buurt.

De volgende bestemming is een boksschool met een rijke geschiedenis: Bensy gym. Al bijna 40 jaar is dit een plek waar jongeren niet alleen trainen, ze worden er ook een beetje opgevoed. Voor Said Bensellam was dat hetzelfde: toen de school nog Vathorst Gym heette werd hij er als 14-jarige jongen opgevangen door bokslegendes Ome Jan en Tante Hennie. Said vertelt: "Iedereen was welkom en iedereen mocht meedoen. Dat maakte dat je kon groeien. (…) De gym heeft mij gebracht waar ik nu sta." En sinds Saïds broertje Nordin samen met hem de boksschool heeft overgenomen, proberen zij hetzelfde te doen voor jongeren in de buurt. "Wat ik heb geleerd draag ik nu over." En of Nafize er zumbalessen mag organiseren? "Daar kunnen we altijd over praten."

In hetzelfde gebouw als de boksschool is ook al bijna 40 jaar de Mevlana moskee gevestigd. Een echte buurtmoskee volgens Ahmet die ons te woord staat. Buiten de moskee staat een grote tent. Het is ramadan en elke dag wordt hier voor zo’n 50 man een iftar maaltijd gemaakt, helemaal gratis. "Hier kunnen mensen die vasten en mensen uit de buurt vrijblijvend komen eten." De shoarma en soep worden alvast voorbereid. Ahmet wil dat iedereen in de buurt weet dat ze welkom zijn in de moskee. "Wij zijn open voor iedereen. Mensen denken dat het alleen voor moslims is, maar dat is het totaal niet."

