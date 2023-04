Automobilist zit op dak zinkende auto in water Lijnbaansgracht

Op de Lijnbaansgracht is vanochtend rond 10.15 uur een auto aan te water geraakt. De automobilist wist snel op het dak van zijn wagen te klauteren. Terwijl de auto zinkende was, regelde een toegesnelde agent een bootje waarmee hij de man weer op de kade kon krijgen.

De man uit Almelo vertelt aan AT5 dat hij een foutje bij het parkeren maakte. "Het is allemaal wat smaller dan waar ik vandaan kom". Volgens de man schoot zijn gloednieuwe automaat in de verkeerde versnelling waardoor de wagen in de gracht belandde. Op een video die AT5 ontving is te zien hoe de auto langzaam zinkt.

De bestuurder van de bedrijfsauto klom vervolgens op het dak. "Ik deed mijn gordel af en kon gelukkig de dakrails vastpakken. Via een bootje heeft een agent me aan de kant geholpen." De bestuurder zat alleen in de auto. Tot slot laat hij weten enorm geschrokken te zijn en graag naar huis te willen.

De brandweer takelt de auto uit het water.