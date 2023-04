Code geel vanavond vanwege onweersbuien en harde windstoten

Het KNMI heeft vanaf 18.00 uur voor het gehele land code geel afgegeven vanwege onweersbuien en harde windstoten. De wind kan gaan waaien met snelheden tot 70 kilometer per uur. Het meteorologisch instituut waarschuwt weggebruikers om extra op te letten.

Naast de harde windstoten kan het ook hevig gaan regenen en zelfs hagelen. Rond middernacht vervallen de waarschuwingen.

De rest van het weekend verloopt volgens Weeronline wisselvallig. "Met op beide dagen flink wat buien die over ons land trekken. Wel zullen er ook af en toe droge momenten zijn waarbij de zon even doorkomt. We gaan van 16 tot 20 graden op zaterdag naar slechts 12 tot 16 graden op zondag."