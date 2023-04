Gemeente halveert aflossingstermijn voor Amsterdammers met schulden

Sinds 2012 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. Als een Amsterdammer in de schulden terecht komt, gaat de gemeente in gesprek met de schuldeisers. Op basis van het inkomen van de schuldenaar wordt er vervolgens bekeken wat er kan worden afgelost in de periode. Het bedrag dat na het aflossingstermijn nog openstaat, wordt kwijtgescholden. Vanaf 1 juli wordt die termijn dus anderhalf jaar in plaats van drie.

Wethouder Marjolein Moorman (Armoedebestrijding) vindt het belangrijk dat Amsterdammers sneller van hun schulden af zijn. "Een kortere aflosperiode helpt om sneller perspectief te krijgen en kan ervoor zorgen dat mensen sneller hulp zoeken."

Gemeente staat garant

Omdat de regeling pas in juli ingaat wil de gemeente een duidelijke overgangsregeling voor Amsterdammers die nu nog instromen in de schuldsanering. Het is namelijk nog niet duidelijk of zij wel drie jaar moeten aflossen of ook na anderhalf jaar klaar zijn. De gemeente laat weten dat Amsterdams alvast garant staat voor hen en dat zij niet langer dan anderhalf jaar hoeven af te lossen. "We willen niet dat Amsterdammers tussen wal en schip vallen."