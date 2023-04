Moslims vieren einde vastenmaand met Eid al-Fitr: "Maag moet nog wennen aan veel eten"

De Ramadan is voorbij en dat betekent dat moslims vandaag feest vieren. In veel moskeeën in de stad begon Eid al-Fitr, oftewel het Suikerfeest, vanochtend met een gebed. "Het is de meest bijzondere maand van het jaar voor moslims."

"Het is niet alleen maar niet eten en niet drinken. Het is veel meer dan dat. Wat de mensen moeten beseffen dat het belangrijk is dat je goed moet zijn voor je medemens", vertelt een van de aanwezigen vanochtend in moskee El Moutaquine in Noord.

De Islamitische vastenmaand begon een maand geleden en liep voor onder meer de Marokkaanse gemeenschap af toen gisteravond in Saudi-Arabië een nieuwe maansikkel werd gezien. "We doen onze mooiste kleding aan. We gaan op bezoek, we nemen cadeautjes mee en we krijgen cadeautjes. We gaan lekker eten en hebben het gezellig met elkaar", vertelt een ander.