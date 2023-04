Advocaat Taghi, Inez Weski, verdacht van deelname criminele organisatie

Ze wordt van het doorspelen van informatie vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). In een persbericht van het OM staat dat ze verdacht wordt van 'deelname aan een criminele organisatie, die bezig is met internationale drugshandel en witwassen'. "Daarnaast wordt de advocaat verdacht van het schenden van geheimen."

In de zomer van vorig jaar werd Weski voor het eerst verdacht, toen er meer gekraakte berichten die met speciale telefoons verstuurd waren beschikbaar kwamen. Weski zit in alle beperkingen. Haar advocaat en haar kantoor in Rotterdam zijn vandaag onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht. Het Parool schrijft dat het OM 'sterke aanwijzingen' heeft dat Weski door naasten van Taghi onder druk is gezet.

Neef veroordeeld

Taghi heeft meerdere advocaten. Eerder werd een andere advocaat van hem, zijn neef, al veroordeeld tot 5 jaar en zes maanden celstraf vanwege het doorspelen van informatie. De advocaat van die neef suggereerde tijdens dat proces dat zijn Weski ook informatie doorspeelde.

Twee dagen geleden sprak Weski nog in de zwaarbeveiligde Bunker in Osdorp in het Marengo-proces tegen onder meer Taghi.

Het advocatenkantoor van Weski zegt 'geen commentaar' te willen geven.