Van Riessen: "De koningin werd bedreigd en ik moest kiezen: gaat de dodenherdenking door?"

Veel mensen zullen zich de dodenherdenking uit het jaar 2000 misschien niet als buitengewoon bijzonder herinneren. Maar wat zich vooral achter de schermen afspeelt, staat bij oud-hoofdcommissaris van de politie, Joop van Riessen, na jaren nog in het geheugen gegrift. De koningin wordt bedreigd en hij moet kiezen: de herdenking afblazen of door laten gaan. Hij kiest voor het laatste. Over deze gebeurtenis heeft hij nu een thriller geschreven.

Het was één van de moeilijkste beslissingen uit zijn carrière, vertelt Van Riessen. "Om 15.00 uur kreeg ik een mededeling van de AIVD, toen BVD. Ik heb meteen geprobeerd om alle informatie binnen te krijgen, maar het enige wat er bekend was, was dat er een dreiging was voor een aanslag op de koningin, vanuit Zuid-Molukse hoek. Meer niet."

'Krankzinnige druk'

Van Riessen besluit dat de herdenking door moet gaan, want op grond van zo'n vaag bericht de herdenking annuleren? "Dat kan mensen op ideeën brengen. Eén dreigtelefoontje en we hebben bij wijze van spreken nooit meer een dodenherdenking." Koningin Beatrix en Willem-Alexander werden ingelicht en gingen de Dam op. Van Riessen: "Ik word er na 23 jaar nog emotioneel van. Die druk die we toen voelden was krankzinnig. Voor de koningin en voor de kroonprins moet het een drama zijn geweest."