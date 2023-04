'Langezijdeloper' Gerard krijgt Heldenspeld omdat hij al 25 jaar de Arena op en neer rent

Dat hij een held was wisten Ajacieden natuurlijk al jaren, maar nu is het dan officieel. 'Langezijdeloper' Gerard, die al meer dan 25 jaar bijna elke thuiswedstrijd de lange zijde van de Arena op en neer rent, kreeg vandaag in de ambtswoning van burgemeester Halsema een Heldenspeld uitgereikt. "Nu ben ik echt een held."

Er was taart, een speech en een kunstwerk van Barry Pirovano. En allemaal was het een verrassing voor langezijdeloper Gerard Wezenberg. Hij werd vandaag 65 en is door zijn broer naar de ambtswoning gelokt. "Ik wist van niks", vertelt Gerard. "Ik zag een vlag met drie kruizen boven de deur en toen zeiden ze dat Halsema hier woont. Maar alsnog had ik geen idee."

Gerard woont en werkt op een zorgboerderij in Zunderdorp. Maar om de week in het weekend pakt hij de metro naar de Johan Cruijff Arena of wordt hij gebracht door zijn broer. Vanaf de zestigste minuut rent hij dan de lange zijde van de Arena op en neer. "Ik denk dat ik de speld heb gekregen door het rennen. Als ik ren, zorg ik er soms voor dat er een extra goaltje wordt gescoord, aldus Gerard.