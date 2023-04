UvA blij met plannen kabinet om groei internationale studenten te beheersen

"We moeten er met de faculteiten nog goed naar kijken, maar in de hoofdlijnen kunnen wij zeggen dat de maatregelen die worden genoemd degenen zijn waar de UvA om heeft gevraagd", laat een woordvoerder van de universiteit weten aan AT5.

Bovendien wil de minister het aantal studenten van buiten Europa kunnen beperken als een fixus-opleiding vol dreigt te lopen. "Zo houden zowel Nederlandse als Europese studenten toch toegang tot deze opleidingen", aldus het ministerie.

De Nederlandse taal

Een ander plan van minister Dijkgraaf is dat hogescholen en universiteiten de Nederlandse taal moeten bevorderen bij alle studenten, zowel de Nederlandse als de internationale. Om alle studenten zo een betere kans te bieden op de arbeidsmarkt, maar ook om de kans groter te maken dat buitenlandse studenten na hun studie in Nederland blijven.

Dijkgraaf vindt het belangrijk dat Nederland beschikbaar blijft voor de internationale student, maar is van mening dat het wel te beheersen moet zijn. "De komst van internationale studenten is goed voor de studenten zelf, maar ook voor onze samenleving en kenniseconomie. Het moet wel mogelijk zijn om die stroom studenten waar nodig te kunnen beheersen. Ongeremd leidt het onder meer tot overvolle collegezalen, hoge werkdruk van docenten en gebrek aan huisvesting en zet de toegankelijkheid van opleidingen onder druk."

In 2024 op de planning

Voor de maatregelen van het kabinet is er nieuw wetsvoorstel nodig, de minister laat weten dat 'dat op z'n vroegst in september 2024 van kracht kan worden'. De UvA hoopt dat de minister snel met de maatregelen kan komen. "Wij vragen al sinds 2018 om dit soort instrumenten. Er ligt een pakket klaar, maar vanwege de wetswijziging kan het lang duren. We hopen dat het ministerie het gaspedaal blijft indrukken om het zo snel mogelijk klaar te hebben. Als wij er wat aan willen hebben, dan hebben we het snel nodig. We blijven maar doorgroeien."