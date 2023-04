Politievlogger Jan-Willem filmt hoe spelersbus Ajax wordt uitgezwaaid vanaf Hilton

Het bebloede hoofd van Davy Klaassen, de pissige toespraak van John de Wolf en natuurlijk de 1-2 zege van Ajax. De halve finale van de KNVB Beker van 6 april staat bij de Ajax-fans nog vers in het geheugen. Ook bij politievlogger Jan-Willem. Hij had namelijk de taak om de spelersbus van Ajax te begeleiden naar Rotterdam. In een YouTube-video laat hij zien hoe dat eraan toe ging. Ook filmde hij hoe tientallen fans de spelersbus 'uitzwaaiden' bij vertrek vanaf het Hilton Hotel.

Jan-Willem heeft een YouTubekanaal waarop hij video's deelt over het werk. In een video, die zondag verscheen, is te zien hoe de vlogger en zijn collega Michiel een melding binnenkrijgen over de 'entrada' die op dat moment gehouden wordt voor het Hilton Hotel in Zuid. Daar hebben zo’n 600 á 700 man zich verzameld rond de spelersbus om met veel kabaal, vuurwerk én rookfakkels het elftal uit te zwaaien. Dat levert spectaculaire taferelen op: "Zoals je al hoort, er zijn wat knallen", vertelt Michiel.