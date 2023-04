Twee gewonden na steekpartij bij Bos en Lommerplantsoen

De politie doet nog onderzoek naar wat er precies gebeurd is. Wel kan een woordvoerder vertellen dat er vermoedelijk een ruzie is ontstaan waarbij twee slachtoffers zijn gevallen. Een van hen raakte daarbij licht gewond, de ander was er ernstiger aan toe en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Er is nog niemand aangehouden, wel heeft de politie een bericht gedeeld op Burgernet. Daaruit blijkt dat de politie op zoek is naar een 28-jarige man, die volgens de politie 'mogelijk een verdachte is in deze zaak'.