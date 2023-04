De brandweer is zondagavond massaal uitgerukt voor een brand bij de cacaoverwerker aan de Koffieweg in het Westelijk Havengebied.

De brand werd ongeveer rond 22:30 uur ontdekt. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is nog niks bekend gemaakt. De brandweer is op dit moment nog druk bezig met het blussen van de brand.

In 2017 was er ook al een grote brand bij het bedrijf.