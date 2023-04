Medewerkers distributiecentrum Albert Heijn rond Amsterdam leggen werk neer

De medewerkers van de distributiecentra van Albert Heijn hebben sinds zondagavond het werk neergelegd. Het personeel staakt voor een beter cao en meer loon. Ook de medewerkers van het distributiecentrum in Zaandam, dat een aantal supermarkten in Amsterdam bevoorraadt, doen mee aan de staking.

Dat hebben de vakbonden FNV en CNV gemeld. De vakbonden hadden aan Albert Heijn een ultimatum gesteld om een cao met een goede loonsverhoging af te spreken, maar het supermarktconcern liet dat verlopen. De FNV eist dat de salarissen in een jaar met 14,3 procent moeten stijgen, maar dat het bod van Albert Heijn blijft steken op 6 procent in april dit jaar en nog eens 2 procent aan het begin van volgend jaar. Daarnaast wil de vakbond er 100 euro bruto per maand bij en moeten de lonen meestijgen met de prijzen in de winkels.

Bij de distributiecentra van Albert Heijn werken in totaal zo'n 4.000 mensen. De supermarkt heeft centra in Zaandam, Hoorn, Pijnacker, Geldermalsen en Zwolle. De medewerkers van Zaandam hebben sinds gisteravond 21.00 uur het werk neergelegd en doen dat tot en met dinsdagmiddag 15.30 uur. De medewerkers van het distributiecentrum in Hoorn doen niet mee aan de staking.