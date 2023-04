Winkeldieven opgelet: "Strengere controle bij de zelfscankassa"

"In dorpen is strengere controle niet nodig. Daar kijken mensen wel uit, want dan krijg je de blik van de buren. In grote steden heb je die sociale controle niet." Dat zorgt dan ook, volgens retaildeskundige Moers, voor meer diefstal in de stad. "Supermarkten gaan strenger controleren bij de kassa."

Supermarktketen Albert Heijn bevestigt aan AT5 dat ze extra maatregelen gaan nemen om diefstal bij de zelfscankassa te voorkomen. Om welke maatregelen het precies gaat, willen de winkel niet prijsgeven om winkeldieven niet op ideeën te brengen. Ook Vomar beaamt extra maatregelen te nemen. Dirk van den Broek geeft aan al langer een zerotolerancebeleid te voeren. Jumbo is geen extra controles gaan uitvoeren en Lidl wil geen uitspraken doen over mogelijke extra maatregelen.